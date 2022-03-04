Кассационный суд оставил в силе приговор челябинскому полицейскому по делу о передаче наркотиков

Наиль Курманов не признает вину

В Челябинске Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор в отношении бывшего полицейского Наиля Курманова. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и незаконном сбыте наркотиков. Об этом Первому областному информагентству сообщил собеседник, знакомый с ходом дела.

Напомним, в феврале прошлого года Калининский райсуд Челябинска вынес приговор Наилю Курманову и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. Судом установлено, что виновный в целях повышения раскрываемости преступлений, находящихся в ведении ОП «Калининский» УМВД России по Челябинску, передавал наркотики заключенным. Он был признан виновным в превышении полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) и незаконном сбыте наркотиков, совершенном в административном здании, в значительной размере, с использованием своего служебного положения (пункт «б» части 4 статьи 228.1 УК РФ).

Примечательно, что это уже третий приговор Наилю Курманову, — два предыдущих отменены апелляционной инстанцией. В первый раз его приговорили к 11 годам лишения свободы и после пересмотра дела оправдали за передачу наркотиков заключенным, оставив в силе приговор за превышение полномочий. Тогда Челябинский облсуд нашел нарушения Уголовно-процессуального кодекса и по этому наказанию.

3 марта Челябинский областной суд в апелляции незначительно смягчил приговор до 10 лет и 5 месяцев в колонии строгого режима и лишил права занимать должности в правоохранительных органах до 4 лет и 11 месяцев.

Адвокаты бывшего оперативника Наиля Курманова заявляют о беспрецедентном случае и настаивают на невиновности своего подзащитного.

«В нашей стране это первый случай, когда человека осудили только на том основании, что какой-то уголовник, задержанный с наркотиками, показал на него и сказал: „Это он мне передал наркотик“. Речь идет об особо тяжком преступлении, и в соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относительности, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности — достаточности для разрешения уголовного дела. По настоящему делу указанные правила оценки доказательств при постановлении приговора выполнены не были. Дальше голословных обвинений дело не пошло», — подчеркнул Константин Акулич.

В кассационной жалобе, направленной в судебную коллегию по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции, сторона защиты Курманова указывает, что суд первой инстанции принял во внимание только свидетельства неоднократно судимого приобретателя наркотических средств — Алексея Лебедева, показания второго арестанта — Евгения Кулакова, выступившего якобы в качестве очевидца сбыта, а также видеозаписи с камер наблюдения, которые транслируют лишь перемещение лиц по коридору административного здания.

«Органами предварительного следствия иные версии, кроме как моей причастности к совершению этого преступления, упорно не рассматривались и не рассматриваются. Для того чтобы 16 июля 2015 года мне сбыть такой большой ассортимент наркотических веществ, необходимо было их где-то приобрести. Однако органы следствия забыли установить, где был сотрудник уголовного розыска, имеющий на иждивении троих малолетних детей, проживающий с семьей в маленькой однокомнатной съемной квартире, и на какие средства мог приобрести столь большой ассортимент наркотических веществ. Было бы безумием, рискуя потерять семью, свободу, пенсию, жилье», — говорил Наиль Курманов в судебных прениях.

Тем не менее сторона обвинения неоднократно подчеркивала, что по делу собрана достаточная доказательная база.

«Я полагаю, что каких-либо оснований не доверять записям с камер наблюдения нет. Также нет причин для оговора Курманова у свидетелей, не установлено», — пояснила прокурор Челябинской области Зинаида Поспелова.

В кассационной жалобе адвокат отметил целый ряд нарушений состязательности сторон, допущенных судами первых инстанций, отдано предпочтение стороне обвинения.

Несмотря на доводы защиты, суд в кассации оставил приговор апелляционной инстанции без изменений.

Защита Курманова строилась в том числе и на характеристике свидетелей — это заключенные Евгений Кулаков, Алексей Лебедев и Максим Мотыхляев. Все они неоднократно отбывали наказание, один из заключенных имеет 17 судимостей. Кстати, из года в год в ходе рассмотрения этого дела количество эпизодов, вменяемых Курманову, сокращается. По последнему приговору он передал наркотики только одному постояльцу следственного изолятора.

