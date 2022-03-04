Проект реабилитации реки Миасс в Челябинске подешевел в 2,5 раза

Специалисты предложат решения по устранению экологических рисков

В Челябинске выбрали подрядчика для разработки проекта экологической реабилитации реки Миасс. Аукцион проводил региональный Центр экологического мониторинга (структура министерства экологии). Победителем объявили ООО «Производственная коммерческая фирма „Агроинвестстрой“» из Казани. Согласно данным сайта госзакупок, при начальной цене контракта в 12,57 млн рублей эта компания снизила стоимость работы до 4,8 млн рублей. Всего в конкурсе участвовали три организации.

К 15 октября этого года подрядчику нужно подготовить проектную и рабочую документацию. Согласно техническому заданию, подрядчик должен обследовать состояние реки Миасс и проследить динамику за последние пять лет. Нужно оценить состояние растительности, узнать, как она влияет на экологическое состояние водоема. Также необходимо узнать, какая фауна обитает в реке и на берегу, составить список охраняемых животных. Кроме того, должна быть дана оценка загрязненности грунта и донных отложений. По результатам обследования нужно составить экспертное заключение и составить проект очистки реки.

Исследование водоема проведут на участке протяженностью почти 10 км между мостами на проспекте Победы и улице Новомеханической. Кроме того, оценку состояния реки изучат в прудах Коммунар и ЧГРЭС.

Компания «Агроинвестстрой», по данным базы «СБИС», зарегистрирована в Казани в январе 2005 года. Основная сфера деятельности — производство земляных работ. Также компания выполняет инженерные изыскания, техническое проектирование, занимается геодезической и картографической деятельностью. В 2020 году чистая прибыль составляла 1,3 млн рублей. Фирма участвовала в более чем 90 торгах, победила в 45 из них. Общая сумма заключенных контрактов — 253,5 млн рублей. Среди ранее выполненных работ — создание проектов очистки озер, прудов и рек, мелиорация, ремонт дамб, подготовка документации для восстановления гидротехнических сооружений. С Челябинской областью «Агроинвестстрой» уже работал. В 2021 году компания разрабатывала проект очистки южной части городского пруда на реке Ай в Златоусте. Контракт заключали на 4,4 млн рублей.

Добавим, что сбор мусора и растительности на реке Миасс на территории Челябинска начался в 2019 году. Работы проводят в рамках национального проекта «Экология». За три года в порядок привели более 54 га акватории. Очистку водоема планируется продолжать до 2024 года. На 2023—2024 годы областным министерством экологии запланировано проведение экологической реабилитации реки и уборки донных иловых отложений. Ранее сообщалось, что на эти работы направят 600 млн рублей, часть средств предоставит федеральный бюджет.