Челябинская область перевыполнила план по вводу жилья в 2021 году

Показатели растут в основном за счет индивидуального строительства

В 2021 году в Челябинской области в эксплуатацию ввели 1,72 млн кв. м жилья. Это на 9,8% больше по сравнению с показателем 2020 года, сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты региона со ссылкой на Росстат.

Строительные компании ввели в 2021 году 696 тыс. кв. м квартир (+19,5% к уровню 2020-го), а население Челябинской области — 1,031 млн кв. м индивидуального жилья (+45,8%).

Отметим, что в рамках федерального проекта «Жилье» предполагалось ввести 1,67 млн кв. м жилых площадей. Таким образом, план перевыполнен на 3,4%. В 2022 году власти намереваются сохранить показатель на уровне 1,72 млн кв. м жилья. Проекты реализуют в 23 районах Челябинской области.

Лидером по объему ввода жилья в 2021 году стал Катав-Ивановск, прирост составил 326%. На втором месте — Еманжелинский район (+144,3%), на третьем — Кунашакский район (+111,9%). Наибольшее сокращение объемов строительства наблюдается в Троицком (–24,4%), Увельском (–34,3%), Кусинском (–36,6%) районах.

Среди строительных компаний лидером по объему ввода жилья в регионе по итогам 2021 года стал «Голос Девелопмент». В рейтинге Единого реестра застройщиков она поднялась с 2020 года на две строчки. За минувший год компания построила 106,5 тыс. кв. м жилья, годом ранее — 67,1 тыс. кв. м.