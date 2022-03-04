Южноуральские конькобежцы выиграли командный зачет Всероссийской зимней универсиады

Среди вузов первое место — у студентов УралГУФКа

В челябинском ледовом дворце «Уральская молния» завершились состязания по конькобежному спорту в рамках XII Всероссийской зимней универсиады. Убедительную победу одержали хозяева соревнований — сборная Челябинской области заняла первое место в командном зачете, а студенты УралГУФКа выиграли зачет среди вузов, сообщает региональный Минспорт.

Как сообщили в региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», в соревнованиях приняли участие студенты из 16 университетов 13 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Вологодской, Московской, Тамбовской, Смоленской, Челябинской, Томской, Омской, Свердловской областей, Хабаровского и Красноярского краев, Республики Татарстан.

В состязаниях были разыграны комплекты наград на пяти дистанциях, а также в командных забегах, спринте и масс-старте. По итогам соревнований в общем зачете с большим отрывом победил Уральский государственный университет физической культуры (УралГУФК). Студенты этого вуза набрали в общем зачете 2577 баллов. На втором месте — Государственный социально-гуманитарный университет (Московская область) с результатом 1931 балл. Бронза соревнований досталась Национальному государственному университету физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург) с результатом 1791 баллов.

В составе команды УралГУФКа три медали завоевала Екатерина Кошелева: золото на дистанциях 1500 и 3000 метров и бронзу — на 1000 м. Трехкратным победителем универсиады стал Никита Базюк (дистанции 500 и 1000 метров, а также в командном спринте). Кроме того, студенты УралГУФКа заняли весь пьедестал почета на дистанции 3000 м среди женщин: первое место — у Екатерины Кошелевой, второе — у Полины Чесноковой и третье — у Валерии Сороколетовой.

На дистанции 3000 м не было равных студентам УралГУФКа, где спортсмены заняли весь пьедестал почета. Золото — у Екатерины Кошелевой, серебряная медаль — у Полины Чесноковой, бронзовую награду завоевала Валерия Сороколетова. Наконец, золото в командном спринте взяли Никита Цветких, Роман Тиханов и Никита Базюк.

Напомним, что состязания VII Всероссийской зимней универсиады проходят по шести видам спорта. Челябинской области доверили провести турнир в трех дисциплинах — шорт-треку, конькобежному спорту и керлингу.