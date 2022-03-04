Челябинская область стала лидером по объемам строительных работ по итогам 2021 года

Рейтинг провели среди регионов УрФО

В Уральском федеральном округе подвели итоги социально-экономического развития в регионах за 2021 год. По данным статистического бюллетеня «Челябинская область в Уральском регионе» Южный Урал в числе лидеров по нескольким показателям. Среди них — объемы работ в строительстве.

Так, индекс промышленного производства показывает рост в Челябинской области на 7,3%, это выше, чем средний по округу и в России в целом. Выше показатель Ямало-Ненецкого автономного округа — +17,1%. На третьем месте — Курганская область — +4,3%. Регион лидировал в объеме работ в строительстве. Рост в Челябинской области составил +19,9%. К примеру, в соседней Свердловской области этот показатель +9,9%, а в среднем по УрФО — +6,1%.

В тройке лидеров область и по обороту розничной торговли +6,2% и в росте среднемесячной заработной плате. Здесь рост составил +7,9%, средний по стране +9,5%, УрФО — +7,6%.

В 2022 году застройщики начали испытывать трудности из-за введенных санкций и повышения себестоимости квадратного метра. Накануне властиобсудили варианты поддержки отрасли в наступившем кризисе.