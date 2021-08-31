Челябинская область претендует на 3,6 млрд рублей для строительства школ и детских садов

Соцобъекты появятся в Сосновском районе

В сентябре этого года правительство России рассмотрит еще две заявки Челябинской области на получение инфраструктурных облигаций для строительства школ и детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстроя в ответ на запрос ИА «Первое областное». Предварительный отбор уже пройден. Образовательные учреждения планирует возводить в поселках Парковый-3 (Парковый Премиум) и Твоя Привилегия (оба находятся на границе Челябинска и Сосновского района) АПРИ «Флай плэнинг». Кроме школ и детсадов, соорудят внутриквартальные инженерные сети, проложат дороги и проведут благоустройство территорий. На реализацию проектов запрошено 3,6 млрд рублей.

Напомним, что правительство РФ одобрило заявку Челябинской области на получение инфраструктурных облигаций на 1,8 млрд рублей. Средства получит ЮУ КЖСИ на строительство в поселке Белый Хутор школы, детского сада и инженерных коммуникаций, а также проведение благоустройства и озеленения. Кредит компании предоставит ООО «СОПФ Инфраструктурные облигации» под 3,5% годовых на 15 лет. Построить объекты планируется до 2023 года.

Меморандум о намерении использовать облигации для финансирования строительных проектов правительство Челябинской области и АО «ДОМ.РФ» подписали в феврале этого года. В документе прописаны обязательства сторон по взаимодействию в целях предоставления застройщикам региона займов. При этом обязательной мерой господдержки является государственная гарантия. На реализацию проекта в Белом Хуторе ее уже предоставляли.