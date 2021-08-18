В Сатке строится ФОК с ледовым полем за 360 млн рублей

Спортивный объект возведут через два года

В Сатке строится двухэтажное здание физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем размером 60×30 метров. Общая площадь здания — почти 4,5 тысячи квадратных метров, а стоимость — 360 миллионов рублей. В пресс-службе правительства рассказали, каким будет новый спортивный центр Сатки.

Строительство идет при поддержке регионального правительства, из 360 миллионов рублей 260 выделено из областного бюджета, 100 миллионов — средства концессионера. Работы начались еще в мае, строится ФОК будет еще два года.

«Строительство комплекса с ледовым полем — самый крупный из реализующихся в настоящее время проектов спортсооружений в Саткинском районе. В настоящий момент окончания строительства и открытия комплекса ждут тысячи жителей района», — прокомментировал глава Саткинского района Александр Глазков.

По проекту ФОК будет состоять из спортивного зала с ледовым полем. К нему будут оснащены все необходимые вспомогательные помещения, построены два административно-бытовых блока. Зрительный зал рассчитан на 409 посадочных мест. На крытом катке будут проходить учебно-тренировочные занятия по хоккею и фигурному катанию, оздоровительные мероприятия, региональные спортивные соревнования. Для маломобильных групп населения в спорткомплексе будет обеспечен свободный заезд на крытый каток, в здании запроектирован специально оборудованный санузел. Генеральным подрядчиком строительства выступает ООО «Востокметаллургмонтаж».