В челябинском микрорайоне Парковом начали строительство детского сада на 290 мест

Всего в городе возводят восемь дошкольных образовательных учреждений

В микрорайоне Парковом в Челябинске начали строительство нового детского сада на 290 мест. Всего на сегодня в городе строятся восемь дошкольных учреждений, сообщил 30 августа на аппаратном совещании замглавы Челябинска по строительству Владимир Шамне.

«Начато строительство еще одного детского сада в микрорайоне Парковый, это детский сад на 290 мест в микрорайоне 49б. Ведутся работы по устройству цоколя здания. Общая строительная готовность — 9%», — доложил чиновник.

Отметим, на сегодня детский сад на 150 мест строят также по улице Бейвеля в микрорайоне № 54 в Парковом. Его общая строительная готовность составляет 22%.

Кроме того, по словам Владимира Шамне, продолжается строительство детского сада на 120 мест на улице Горького, 25а, общая готовность составляет 38%. На 82% готово дошкольное образовательное учреждение на 290 мест на Гранитной, 4, на 68% — детский сад на 260 мест на улице Хариса Юсупова. Один из самых больших детских садов на 300 мест, который возводят в микрорайоне № 57, готов на 50%. Наименьшая строительная готовность у учреждения на 296 мест, которое возводят в Лейк Сити в Чурилово, и детского сада на 300 мест в микрорайоне № 5 в Академ Риверсайде — 18% и 5% соответственно.