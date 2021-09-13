Челябинская область получит субсидию на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора

Южный Урал первым принял закон о сортировке отходов

Комиссия министерства природных ресурсов и экологии РФ определила регионы, которые в 2021 году получат федеральную субсидию на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов. Общая сумма поддержки составляет 1 млрд рублей. На эти средства приобретут более 65 тыс. емкостей. Заявки поступали от 53 субъектов Федерации, были отобраны 46, сообщает пресс-служба Минприроды.

Среди получателей субсидии значится Челябинская область. Напомним, что региональный закон о раздельном сборе мусора принят в марте 2020 года по инициативе губернатора Алексея Текслера. Подобный документ появился в России впервые.

«Мы предусмотрели финансирование закупки и, что особенно важно, возможность возмещения расходов, уже понесенных регионами в текущем финансовом году на закупку таких контейнеров. Эту работу мы обязательно продолжим и в следующем году. Напомню, к 2024 году на обработку планируется направлять 50% твердых коммунальных отходов. Для этого сейчас активно идет работа в регионах по созданию соответствующей инфраструктуры», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Добавим, что локально проект по раздельному сбору мусора развивает «Центр коммунального сервиса» (региональный оператор по обращению с ТКО) в Копейске, Южноуральске, Челябинске, Миассе. В Карабаше недавно появились контейнеры для макулатуры.

Важность перехода к экономике замкнутого цикла обозначил президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что мусорная реформа — это большая работа, которая ведется по всей стране. По его мнению, раньше этим направлением никто не занимался, начиная с советских времен. Всего до 2030 года должны быть построены или реконструированы 868 объектов обращения с отходами. Сейчас ТКО собирают раздельно в 61 регионе. В 11 из них охват раздельным сбором составил более 40%.