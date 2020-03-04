Первый региональный закон о раздельном сборе мусора приняли в Челябинской области

Программа уже реализуется в Копейске и Южноуральске.

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В Челябинской области приняли закон, определяющий необходимость раздельного сбора мусора, если на площадках размещены контейнеры для разных типов отходов. Подобный закон на региональном уровне в России принят впервые.

«Улучшение экологической обстановки в регионе — это многофакторный процесс. Мы заключаем четырехсторонние соглашения о снижении выбросов с промышленными предприятиями, разрабатываем региональный экологический стандарт. Но благополучие в сфере экологии зависит не только от этого. Коммунальные отходы также требуют современного, внимательного отношения. Челябинская область должна использовать передовые технологии в этом вопросе. Это серьезный шаг к благоприятной среде», — отметил глава региона Алексей Текслер.

Новую систему уже опробовали в Копейске и Южноуральске. На их примере область сможет понять, как наладить данный вид деятельности, чтобы в будущем ввести ее на территории всего региона.

Пока это работает так: на площадках устанавливают контейнеры двух цветов, красного и зеленого. Смешанные отходы отправляются в зеленый контейнер, неорганические отходы — в красный. Жители домов, рядом с которыми уже стоят контейнеры разных цветов, обязаны сортировать свой мусор. Регоператор же собирает отходы, привозит на сортировку, а оттуда они отправляются на переработку.

Подобными контейнерами Копейск укомплектован полностью. В Южноуральске 70% площадок оборудовано согласно новым правилам.