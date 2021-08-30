В Челябинске с берега Первого озера собрали 300 кг мусора

Среди отходов нашлись диван и плазменный телевизор

В Челябинске очистили от мусора берег Первого озера. Субботник с участием эковолонтеров состоялся в рамках Всероссийской акции «Вода России». Местные жители не только пригласили волонтеров общественного объединения «ЭкоДозор-74», но и сами помогли убрать мусор после отдыхающих на берегу водоема. Всего удалось собрать более 300 кг отходов, которые поделили на фракции для переработки. Среди находок — старый диван и плазменный телевизор, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

Именно в ведомство обратились жители ближайшего микрорайона с просьбой помочь навести порядок на берегу Первого озера. Водоем находится в черте города и популярен среди отдыхающих, которые нередко оставляют мусор.

«В министерство экологии Челябинской области жители очень часто обращаются с просьбой навести порядок на водоемах. По запросам граждан наши волонтеры выезжали с субботниками на Голубой карьер, Изумрудный. Однако чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому мы призываем наших граждан бережнее относиться к природным ресурсам, в том числе к водным объектам, как к жизненно важным ресурсам региона», — прокомментировал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

На субботник пришли и собаководы. Во время выгула своих питомцев они подмечали, где расположены «мусорные точки» берега, и показали их активистам. С берега собрали более 300 кг смешанного мусора: битое стекло, пластиковые бутылки, пакеты, предметы личной гигиены. Собранный мусор отправили на переработку. Все отходы разобрали на фракции и среди отходов нашли старый диван и плазменный телевизор.

Напомним, всероссийская акция проходит на территории Челябинской области каждый год. В этом году в рамках акции со дна озера Тургояк подняли более 40 тонн покрышек.