В Челябинске банки начали брать комиссию за оплату услуги по вывозу мусора

Однако избежать переплаты в 50 рублей можно

В начале сентября многие жители Челябинска отправились платить за коммунальные услуги и столкнулись с неприятным сюрпризом: при оплате услуг по обращению с ТКО многие банки и система «Город» начали брать комиссию в размере 50 рублей. В социальных сетях появилось множество комментариев возмущенных жителей. В пресс-службе «Центра коммунального сервиса» объяснили, на каком основании с потребителей взимается комиссия и где можно оплатить услуги без нее.

«Банковская комиссия за прием платежей взималась всегда, но раньше коммунальные организации оплачивали ее за потребителя. Эти расходы были заложены в тариф. В текущем году вступило в действие постановление правительства № 1164. Этот документ ввел прямой запрет на включение банковской комиссии в состав тарифа на коммунальные ресурсы. Нововведение запретило коммунальным организациям компенсировать банкам комиссию. После этого финансовые учреждения стали самостоятельно определять размер комиссии, которая взимается с плательщиков»,— объяснили в пресс-службе «Центра».

На тот же закон ссылаются и представители пресс-службы системы «Город», сообщая, что с 1 сентября 2021 года компания ООО «ЦКС» не будет оплачивать комиссию за прием переводов через их систему, и они вынуждены установить комиссию в размере 1,5%, но не менее 50 рублей и не более 2000 рублей.

Однако оплатить услуги по обращению с ТКО, не переплачивая 50 рублей, можно, причем сразу несколькими способами:

на официальном сайте ООО «ЦКС», войдя в специальный раздел «Оплата без комиссии для физических лиц» и следуя подсказкам, которые будут выходить на экране;

через офисы, терминалы и онлайн-сервисы ПАО «Сбербанк России»;

в отделениях «Почты России», но только в тех населенных пунктах, где нет офисов Сбербанка.

Напомним, с 1 марта 2021 года система «Город» и банки начали брать комиссию при оплате отопления и горячего водоснабжения. С 1 мая этого же года комиссию ввели при оплате электроэнергии. Оплачивать эти услуги без комиссии челябинцы также могут через сервисы, офисы и кассы Сбербанка.