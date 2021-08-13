Под Магнитогорском достроен мусоросортировочный комплекс

Объект будет запущен в январе следующего года после получения всех документов

Глава Магнитогорска посетил строительную площадку, где завершено строительство полигона ТКО с мусоросортировочным комплексом. Запуск объекта запланирован в январе 2022 года. Производственная мощность полигона 175 тысяч тонн в год. По словам мэра Магнитогорска, рекультивация действующей свалки начнется уже в следующем году, сообщает пресс-служба городской мэрии.

На объекте завершены физические работы: достроены помещения, смонтировано оборудование, подведены коммуникаций и проведены пуско-наладочные работы. До января на объект будет готовиться вся разрешительная документация по эксплуатации.

Работами занимается один из крупнейших концессионеров России в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами — компания «Ситиматик».

«Мы видим, что почти все работы завершены. Есть дорожная карта, и сроки строительства выполняются согласно графика, который прописан в дорожной карте. Трудно переоценить значение этого объекта для Магнитогорска. Хочется отдельно отметить и качество работ: все выполнено добротно. Конечно, это тоже не может не радовать. Я уверен, что этот полигон будет работать в тех производственных мощностях и заявленных показателях. Следующий этап — это переработка уже существующей свалки. Вы знаете, что сегодня она уже фактически переполнена, возникают пожары, вредные выбросы. Это, конечно, очень плохо. Рекультивация свалки начнется уже в следующем году. По этому вопросу уже есть соответствующее решение губернатора Алексея Текслера. Весь процесс займет пару лет. Это во многом решит вопросы экологии. И это тоже очень важный шаг в целом для развития нашего города», — отметил глава города Сергей Бердников.

Новый объект примет на себя нагрузку не только Магнитогорска, но и всего Южного кластера — города и ближайших районов. Тем временем, действующая городская свалка продолжает быть крупным загрязнителем воздуха, выбросы из объекта достигает 16 тысяч тонн в год.