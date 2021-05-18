В Миассе планируют ввести систему раздельного сбора мусора

Сейчас проект уже работает в Челябинске, Копейске и Южноуральске

В Челябинской области еще один муниципалитет планируют перевести на раздельный сбор мусора. В Миассе хотят реализовать концессионное соглашение по созданию современного производства по переработке вторсырья. Об этом на пресс-конференции в «КП-Челябинск» 18 мая рассказал генеральный директор ООО «Центр коммунального сервиса» Захид Камилов.

«В планах регионального оператора внедрение раздельного сбора отходов в Миассе. Проект станет возможным при реализации концессионного соглашения по созданию современного производства по переработке вторичного сырья на территории Миасса. Вторсырье можно будет перерабатывать в черте города (на площадке, которая располагается вблизи Васильевской свалки), а не вывозить на полигон ТБО в Полетаево. Это позволит начать внедрение раздельного сбора ТКО на контейнерных площадках Миасса, где в перспективе планируется устанавливать отдельные баки для сбора вторичного сырья», — рассказали в ООО «Центр коммунального сервиса».

Сейчас проект мусороперерабатывающего производства находится на стадии проектирования и согласования. В трех территориях Челябинской области уже активно реализуется практика раздельного сбора мусора. В 2021 году регоператор внедрил раздельный сбор ТКО в Копейске, где отдельные баки для сбора вторсырья установлены на 60 контейнерных площадках.

В Челябинске подобный проект реализуется в микрорайонах Парковый-2, Академ Риверсайд, а также в поселке Шершни. Подобная работа ведется и в городе Южноуральске, где уже все площадки оборудованы баками для сбора вторичных ресурсов.

Также в 2021 году при поддержке ЦКС сетчатые накопители для сбора макулатуры появились в Карабаше. Инициированный администрацией Карабаша проект ведет компания «ЭкоСтар» (подрядчик ЦКС по вывозу ТКО). Подобная совместная работа ведется в Златоусте, где организован сбор макулатуры в отдельные емкости.

К первому кварталу 2022 года в Челябинской области планируют установить фандоматы — автоматы, в которых вторсырье можно обменять на денежное вознаграждение. Первые 900 агрегатов появятся в Челябинске и Магнитогорске.



В марте 2020 года по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера в регионе был принят закон, который определяет необходимость раздельного сбора мусора в случае, если на площадках сбора ТКО установлены соответствующие контейнеры. Это первый в России региональный закон о раздельном сборе отходов. Региональный оператор доставляет отходы в обязательном порядке на сортировку, после чего часть вторсырья направляется на переработку.

