Под Челябинском отремонтировали выездную дорогу к популярным туристическим местам

Автодорога Челябинск — Харлуши — граница Аргаяшского района обновилась раньше срока

На Южном Урале дорожники отремонтировали выездную дорогу из Челябинска. Автодорога Челябинск — Харлуши — граница Аргаяшского обновилась раньше срока. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта назвали ее чрезвычайно востребованной у жителей региона, она позволяет добраться из областного центра к популярным туристическим местам — озерам Аргази, Кисегач, Чебаркуль, а также к новым жилым поселкам в Сосновском и Аргаяшском районах. Помимо реконструкции трассы, построен и наземный переход на Харлуши, сообщает пресс-служба регионального Миндортранса.

Интенсивность движения на автодороге достигает 25 тысяч автомобилей в сутки. В этом году была запланирована реконструкция 3 км трассы и повышение категории автодороги с IV на II. Ширина проезжей части увеличилась с 7 до 9 метров, также вдвое расширились обочины.

Работы прошли с опережением графика, потому дорожники выполнили объем на 2022 год. Кроме того на участке Челябинск — Харлуши установлен наземный переход. Работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные и комфортные дороги». Всего в этом направлении с 2017 года было реконструировано 25 км автодороги.

Напомним, в этом году также завершают ремонт дороги в поселок Пашнино в Красноармейском районе.