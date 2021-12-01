На дорогах Челябинска установят модульные островки безопасности для пешеходов

Первый объект возведут до конца недели

В Челябинске в рамках пилотного проекта установят модульные островки безопасности для пешеходов. Первый объект появится на перекрестке улиц Коммуны и Энтузиастов, сообщили 1 декабря в комитете дорожного хозяйства города. Установку будут производить по инициативе коммерческого предприятия.

«Главной особенностью модульных островков безопасности является их мобильность и простота как монтажа, так и демонтажа. При установке не требуется проведения работ капитального характера, а также не наносится вред покрытию проезжей части», — рассказали в пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска.





Первый островок безопасности смонтируют на перекрестке до конца текущей недели.

Напомним, ранее островки безопасности начали устанавливать на Комсомольском проспекте. Специалисты поддержали технические решения, которые использованы подрядчиком: установку рефюжей (островки безопасности), обустройство выделенной полосы для общественного транспорта, дублирующие знаки над проезжей частью и другие.