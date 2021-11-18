В Челябинской области нашли подрядчиков на уборку дорог за 14,6 млрд рублей

Большая часть контрактов досталась фирме «Урал-сервис-групп»

Министерство дорожного хозяйства подвело итоги аукционов по поиску подрядчиков на содержание региональных дорог в 2022—2024 годах. 12 территориальных зон распределят между пятью компаниями. Большая часть контрактов (восемь договоров на общую сумму более 8,5 млрд рублей) досталась фирме «Урал-сервис-групп» (УСГ).

Также один контракт на 1,4 млрд рублей достался московской компании «Ойкумена». Этой фирме на 75% принадлежит «Урал-сервис-групп». Миноритарными совладельцами являются Александр Зырянов (13%, также является директором ЗАО «Южуралмост») и Александр Шутов (12%, является директором «Урал-сервис-групп»). Считается, что компания «Урал-сервис-групп» связана с известной в Челябинской области семьей предпринимателей Вильшенко, которых относят к владельцам двух в прошлом крупнейших дорожно-строительных компаний региона — «Южуралавтобан», а потом и «Южуралмост».

Два контракта на общую сумму 2,6 млрд рублей достались крупной дорожной компании из Иваново — «Союз Автодор». Содержанием дорог за 1,3 млрд рублей займется фирма из Челябинской области «Электродорстрой». Еще один подрядчик — челябинское ООО «Мостодорстрой» — выиграл торги на 1 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области по требованию ФАС России разбило крупные контракты на содержание дорог на 12 лотов от 1 до 1,4 млрд рублей.

Техническое задание к каждому лоту содержит стандартные требования к срокам и качеству выполнения дорожных работ:

«Обочины, откосы, кюветы и резервы земляного полотна автодорог должны быть чистыми. На них должен быть вырублен кустарник и cкошена трава, обеспечен водоотвод. Обочины и разделительные полосы, не отделенные от проезжей части бордюром, не должны быть выше уровня прилегающей проезжей части. В зимний период обочины должны быть очищены от снега, ликвидированы снежные валы, требуется регулярная очистка от снега и вывоз снега, круглосуточное дежурство механизированных бригад, обработка противогололедными материалами, борьба с наледями и др.», — говорится в прилагаемой к конкурсу документации.

Напомним, что «Урал-сервис-групп» — сорвал сроки реконструкции набережной возле Концертного зала имени С. С. Прокофьева за полмиллиарда. Компания не выполнила работы в установленный срок. С ней расторгли договор. Также «Урал-сервис-групп» оштрафовали на 2,2 млн рублей. Набережную достраивала другая фирма.

В начале 2021 года «Урал-сервис-групп» победил в двух аукционах по строительству дорог в микрорайоне Ньютон по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Первый предусматривал строительство улицы Академика Макеева на участке от проспекта Героя России Е. Н. Родионова до улицы 250-летия Челябинска. Второй — строительство проспекта Героя России Е. Н. Родионова на участке между улицами Татищева и Академика Макеева. Во второй половине июля стало известно о существенном отставании от графика. Администрация города тогда же объявляла о начале претензионной работы по расторжению контракта в одностороннем порядке. Однако в итоге контракт был выполнен.