Между Челябинском и Екатеринбургом появилась первая на Урале быстрая заправка для электрокаров

В планах установить еще 14 зарядных станций

На трассе между Челябинском и Екатеринбургом открыли высокоскоростную заправочную станцию для электромобилей. Это первая ЭЗС на Урале. Заправку установила компания «ЭлектроКарс Рус» при участии «Россети Урал», правительства Челябинской области и группы компаний НИКС между 128-м и 129-м километром дороги на территории комплекса «Автоланч». Информацию сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Содействие по развитию зарядной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений нашей работы. „Россети Урал“ заинтересована в увеличении количества быстрозарядных станций, так как развитие инфраструктуры оказывает позитивное влияние на популяризацию экологически чистого автотранспорта. Мы готовы в кратчайшие сроки осуществлять подключения данных объектов. В реализации этого проекта электросетевая компания поучаствовала именно с точки зрения обеспечения электрической энергии новой ЭЗС. Стоит подчеркнуть, что „Россети Урал“ активно развивает и свою сеть. Энергетики установят до 2025 года согласно стратегии 42 электрозарядные станции в трех регионах своего присутствия. Сейчас в контуре электросетевой компании уже функционирует более двух десятков ЭЗС», — прокомментировал директор по цифровой трансформации компании «Россети Урал» Андрей Шульгин.

В планах «ЭлектроКарс Рус» создать зарядную сеть между Пермью, Екатеринбургом, Курганом, Тюменью, Челябинском, Магнитогорском и Уфой.

«Сейчас перемещение между городами Урала на электромобиле осложнено в связи с нехваткой зарядных станций. В рамках проекта „ЭлектроКарс Рус“ мы решаем эту проблему. В скором времени мы сделаем дальние поездки на электромобиле доступными и комфортными», — отметил генеральный директор «ЭлектроКарс Рус» Дмитрий Рудько.

В 2022 году планируют установить еще 14 высокоскоростных заправок на автомагистралях Урала и более 100 зарядных станций средней мощности внутри городской инфраструктуры. В настоящий момент в Челябинске действует 15 станций зарядки для электрокаров. По количеству доступных точек для электротранспорта Челябинск занимает шестое место по России.