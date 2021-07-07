Аукцион на строительство здания для налоговой службы в Челябинске объявили повторно

Сроки работ не изменились

Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» (создана правительством РФ) повторно объявила аукцион на строительство здания для налоговых органов Челябинской области. Начальная цена осталась без изменений — 1,23 млрд рублей. Не поменялся и срок работ — здание нужно возвести за 18 месяцев. Информация опубликована на сайте госзакупок.

В конце июня торги отменяли по решению ФАС России. Причиной была жалоба компании «СК Интег» из Екатеринбурга на положения конкурсной документации аукциона. В частности, фирма указывала на некорректные принципы оценки заявок и непропорциональный порядок присвоения баллов. ФАС потребовала скорректировать документацию. Заказчик аукциона выполнил предписание и объявил повторный конкурс. Его итоги подведут после 27 июля.

Напомним, что восьмиэтажное здание с подземной парковкой для управления Федеральной налоговой службы Челябинской области построят на перекрестке улиц Труда и Энгельса в Челябинске. Согласно техническому заданию, застройщику нужно возвести объект общей площадью 15 тыс. кв. м. В нем смогут работать 800 сотрудников налоговой службы.

Как ранее сообщали ИА «Первое областное» в пресс-службе УФНС России по Челябинской области, средства на строительство здания направлены в рамках выполнения федеральной адресной инвестиционной программы России. Какие именно структуры налоговой службы будут размещаться в новом объекте, пока что неизвестно.