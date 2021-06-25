В Челябинске отменили аукцион на строительство здания для налоговой службы

Причиной стала жалоба на конкурсную документацию

ФАС России признала обоснованной жалобу компании «СК Интег» из Екатеринбурга на положения конкурсной документации аукциона по строительству административного здания для налоговых органов Челябинской области. В частности, фирма указала на некорректные принципы оценки заявок и непропорциональный порядок присвоения баллов. В итоге аукцион отменен, следует из данных на сайте госзакупок.

Предписания отправили заказчику торгов и оператору электронной площадки. ФАС требует скорректировать документацию, вернуть поступившие заявки, а после уведомить участников о новом отборе подрядчиков. Также нужно назначить новую дату окончания подачи материалов на участие в конкурсе, дату рассмотрения и оценки. Контракт нельзя будет заключить до момента исполнения предписания об устранении нарушений законодательства.

Заказчиком аукциона является публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» (создана правительством РФ). ИА «Первое областное» запросило комментарий по поводу решения ФАС и отмены аукциона. На момент публикации материала ответ в редакцию не поступил.

Напомним, что восьмиэтажное здание с подземной парковкой для управления Федеральной налоговой службы Челябинской области построят на перекрестке улиц Труда и Энгельса в Челябинске. Начальная цена составляет 1,23 млрд рублей.

Согласно техническому заданию, застройщику нужно возвести объект общей площадью 15 тыс. кв. м. В нем смогут работать 800 сотрудников налоговой службы. Завершить строительство подрядчик должен в течение 18 месяцев.

Как ранее сообщали ИА «Первое областное» в пресс-службе УФНС России по Челябинской области, средства на строительство здания направлены в рамках выполнения федеральной адресной инвестиционной программы России. Какие именно структуры налоговой службы будут размещаться в новом объекте, пока что неизвестно.