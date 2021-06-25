ФАС России признала обоснованной жалобу компании «СК Интег» из Екатеринбурга на положения конкурсной документации аукциона по строительству административного здания для налоговых органов Челябинской области. В частности, фирма указала на некорректные принципы оценки заявок и непропорциональный порядок присвоения баллов. В итоге аукцион отменен, следует из данных на сайте госзакупок.
Предписания отправили заказчику торгов и оператору электронной площадки. ФАС требует скорректировать документацию, вернуть поступившие заявки, а после уведомить участников о новом отборе подрядчиков. Также нужно назначить новую дату окончания подачи материалов на участие в конкурсе, дату рассмотрения и оценки. Контракт нельзя будет заключить до момента исполнения предписания об устранении нарушений законодательства.
Заказчиком аукциона является публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» (создана правительством РФ). ИА «Первое областное» запросило комментарий по поводу решения ФАС и отмены аукциона. На момент публикации материала ответ в редакцию не поступил.
Напомним, что восьмиэтажное здание с подземной парковкой для управления Федеральной налоговой службы Челябинской области построят на перекрестке улиц Труда и Энгельса в Челябинске. Начальная цена составляет 1,23 млрд рублей.
Согласно техническому заданию, застройщику нужно возвести объект общей площадью 15 тыс. кв. м. В нем смогут работать 800 сотрудников налоговой службы. Завершить строительство подрядчик должен в течение 18 месяцев.
Как ранее сообщали ИА «Первое областное» в пресс-службе УФНС России по Челябинской области, средства на строительство здания направлены в рамках выполнения федеральной адресной инвестиционной программы России. Какие именно структуры налоговой службы будут размещаться в новом объекте, пока что неизвестно.