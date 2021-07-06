Здание представительства Челябинской области в Москве выставили на аукцион за 127 млн рублей

Итоги торгов планируют объявить 10 августа этого года

Министерство имущества Челябинской области выставило на аукцион здание бывшего постоянного представительства Челябинской области в Москве. Начальная цена составляет 127,5 млн рублей. Заявки на участие в торгах начали принимать 25 июня. Информацию сообщает пресс-служба регионального Минимущества.

Площадь здания составляет 765,7 кв. м. Объект был построен по индивидуальному проекту в 1995 году и расположен в Тимирязевском районе Москвы. В особняке есть четыре отдельных кабинета для проведения деловых встреч и совещаний, гостиная, несколько комнат отдыха и кухня. Территория вокруг здания огорожена, имеется собственный гараж, действует пропускная система охраны. Постройка находится в пешеходной доступности от станций метро, трамвайной и троллейбусной остановок, железнодорожной станции.

Торги проводятся на федеральной электронной площадке АО «ТЭК-Торг». Для участия в продаже объекта претенденту необходимо внести задаток — 20% от начальной цены. Сумма должна быть внесена до окончания приема заявок — 3 августа. Итоги торгов планируют объявить 10 августа.

Впервые здание постпредства региона было выставлено на аукцион в октябре 2016-го с начальной ценой 243,9 млн рублей. После этого торги объявлялись еще 16 раз, последний — в марте 2021 года, тогда имущество продавали ощутимо дешевле — уже за 136,9 млн рублей.