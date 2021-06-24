Челябинское УФАС выявило сговор на торгах по транспортным услугам для больниц

Участники картеля заработали 2 млн рублей

Компании «Уралтранс» (Екатеринбург) и «Гарант Плюс» (Кременкуль) нарушили антимонопольное законодательство. Эти организации заключили антиконкурентное соглашение для поддержания цены на аукционах, сообщает пресс-служба УФАС России по Челябинской области.

По данным антимонопольной службы, нарушения установлены в трех закупках. В 2019 году антиконкурентное поведение у двух фирм было во время аукциона на оказание транспортных услуг для ГБУЗ «Городская больница № 2 г. Миасс» (начальная цена контракта — 2 млн рублей). В 2020 году подобное выявили на торгах для ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3» (начальная цена — 14,9 млн рублей). В тот же год компании поддерживали цену на аукционе по оказанию транспортных услуг для ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3» (начальная стоимость контракта — 2 млн рублей).

«Челябинское УФАС России установило, что у данных хозяйствующих субъектов совпадали IP-адреса подачи заявок на участие в закупке, а также IP-адреса подачи ценовых предложений. Кроме того, компании имели единую инфраструктуру (одни и те же автомобили). Подача ценовых предложений осуществлялась от имени двух организаций одним лицом. Аукцион является конкурентной процедурой, которая подразумевает самостоятельную подготовку и участие хозяйствующих субъектов-конкурентов в закупках. Компании при участии в закупках должны действовать самостоятельно, а не в интересах друг друга», — отметили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Общий доход участников антиконкурентного соглашения составил 2 млн рублей. Рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности виновных в нарушении антимонопольного законодательства должностных и юридических лиц.