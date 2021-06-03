Алексей Текслер: «Наша основная задача — добиться, чтобы доходы регионов соответствовали текущим обязательствам»

Губернатор Челябинской области провел заседание комиссии Госсовета по экономике на Петербургском международном форуме

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел заседание комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Экономика и финансы». В мероприятии приняли участие секретарь Госсовета Игорь Левитин, министр финансов России Антон Силуанов, председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин, сообщает пресс-служба областного правительства.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил повысить долгосрочную финансовую устойчивость и самостоятельность бюджетов регионов. Как подчеркнул Алексей Текслер, это ключевая задача в работе экономической комиссии Государственного совета РФ.

«Наша основная задача — добиться того, чтобы доходы регионов соответствовали текущим обязательствам, которые у них есть, с учетом всех полномочий, чтобы можно было выполнить национальные цели и хватало на развитие. Это ключевая и наша общая задача — значительно увеличить количество финансово устойчивых и финансово самостоятельных регионов», — отметил Алексей Текслер.

Как отметил глава региона, необходимо добиться того, чтобы доходы регионов соответствовали тем задачам, которые перед ними стоят — выполнение национальных целей и развитие субъектов, и, как следствие, увеличить количество финансово устойчивых и финансово самостоятельных регионов.

«Предложения, которые я высказывал, напрямую касаются дополнительных возможностей для Челябинской области, повышение доходной базы — это самое главное. Но основное — это увеличение налогового потенциала и дополнительные возможности, которые в этой связи могут возникать и мотивировать регион заниматься инвестициями, заниматься развитием, соответственно формировать налогооблагаемую базу. Самостоятельность, самодостаточность — это, конечно, возможность для регионов выполнять все свои текущие обязательства и реализовывать национальные цели развития, которые обозначили до 2030 года, заниматься развитием, инвестициями, проектами созидания, как это обозначил президент в послании. На этом мы сейчас и сосредоточены», — прокомментировал Алексей Текслер.

Ранее Алексей Текслер выступал с предложениями по снижению финансовой нагрузки на регионы. Губернатор считает, что территории нуждаются в рабочем механизме реструктуризации коммерческих кредитов. Также Челябинская область добилась включения в перечень пилотных регионов, которые претендуют на получение инфраструктурных кредитов. Средства планируют направить на строительство сети метротрамвая в Челябинске, закупку подвижного состава для системы городского транспорта и создания социальной инфраструктуры.