В парке «Сад Победы» 19 июня состоится Сабантуй. В 2021 году традиционный татаро-башкирский праздник массовыми гуляньями и концертной программой отметят уже в 21-й раз. Сабантуем завершают сезон весенних посевных работ, в праздновании принимают участие и взрослые, и дети.
Организаторы подготовили отличную концертную программу: приглашены лучшие коллективы и исполнители из Челябинской области, а кроме того, приедут артисты Учалинской филармонии (Башкортостан) и восходящая звезда татарской эстрады Раяна Садриева из Набережных Челнов.
Сабантуй — традиционно очень веселый праздник. Непременно состоятся соревнования по национальной борьбе Куреш, фестиваль-ярмарка национальной кухни с пловом, шашлыком, чак-чаком и другими вкусными угощениями, веселые игры и конкурсы. Умельцы привезут изделия народных промыслов.
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