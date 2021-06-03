19 июня в челябинском Саду Победы состоится Сабантуй

Приглашена звезда татарской эстрады Раяна Садриева

В парке «Сад Победы» 19 июня состоится Сабантуй. В 2021 году традиционный татаро-башкирский праздник массовыми гуляньями и концертной программой отметят уже в 21-й раз. Сабантуем завершают сезон весенних посевных работ, в праздновании принимают участие и взрослые, и дети.



Организаторы подготовили отличную концертную программу: приглашены лучшие коллективы и исполнители из Челябинской области, а кроме того, приедут артисты Учалинской филармонии (Башкортостан) и восходящая звезда татарской эстрады Раяна Садриева из Набережных Челнов.



Сабантуй — традиционно очень веселый праздник. Непременно состоятся соревнования по национальной борьбе Куреш, фестиваль-ярмарка национальной кухни с пловом, шашлыком, чак-чаком и другими вкусными угощениями, веселые игры и конкурсы. Умельцы привезут изделия народных промыслов.

