Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил списать две трети задолженности по бюджетным кредитам субъектов РФ. Это решение нашло отражение инициативы руководителя Госсовета по направлению «Экономика и финансы» и губернатора Челябинской области Алексея Текслера по частичному списанию госдолга регионов, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Регионы смогут сэкономить до 200 миллионов рублей ежегодно с 2025 до 2028 года. Освободившиеся средства они смогут направлять на поддержку инвестиций в инфраструктурные проекты.
«Проблема высокой долговой нагрузки субъектов РФ не нова. В 2020 году в целях реализации антиковидных мер была проведена реструктуризация бюджетных кредитов. Позднее, в 2021 году, была запущена программа инфраструктурных бюджетных кредитов. А в 2022 году начался активный процесс замещения коммерческого долга регионов на дешевые бюджетные кредиты», — напомнили в правительстве Челябинской области.
Меры способствовали экономическому развитию регионов. Но в то же время накопились долги по бюджетным кредитам, которые нужно погасить в 2025—2029 годах. Об этом Алексей Текслер сообщил на заседании комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» 18 декабря прошлого года.
«Приближается время платить по бюджетным кредитам, которые ранее были реструктурированы. Реструктуризация бюджетных кредитов была организована в первую очередь из-за необходимости направлять дополнительные средства бюджета на антиковидные меры, контрсанкции, национальные проекты, новые инвестиционные проекты. Спасибо за эти решения президенту, правительству. Это очень важные решения. Мы видим, что все регионы справились с вызовами, с которыми мы столкнулись. Но вызовы в целом во многом остались. Мы видим „горб“ платежей, с которым нам предстоит столкнуться с 2025 года. Поэтому мы предлагаем поработать над тем, чтобы где-то отодвинуть, где-то распределить более плавно по годам эту долговую нагрузку. Плюс также думаем, стоит сейчас также обратить внимание и подумать, наверное, о частичном списании бюджетных кредитов отдельным наиболее закредитованным регионам», — сказал Алексей Текслер.
Глава государства поддержал предложение о частичном списании бюджетных кредитов и распространил его действие на все регионы.
«Это уникальная возможность для дальнейшего развития регионов и становления их экономически самодостаточными к 2030 году», — отметили в региональном правительстве.