Предложения губернатора Алексея Текслера нашли отражение в послании президента

Субъекты РФ смогут сэкономить до 200 миллионов рублей ежегодно с 2025 до 2028 года

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил списать две трети задолженности по бюджетным кредитам субъектов РФ. Это решение нашло отражение инициативы руководителя Госсовета по направлению «Экономика и финансы» и губернатора Челябинской области Алексея Текслера по частичному списанию госдолга регионов, сообщили в пресс-службе областного правительства.



Регионы смогут сэкономить до 200 миллионов рублей ежегодно с 2025 до 2028 года. Освободившиеся средства они смогут направлять на поддержку инвестиций в инфраструктурные проекты.

«Проблема высокой долговой нагрузки субъектов РФ не нова. В 2020 году в целях реализации антиковидных мер была проведена реструктуризация бюджетных кредитов. Позднее, в 2021 году, была запущена программа инфраструктурных бюджетных кредитов. А в 2022 году начался активный процесс замещения коммерческого долга регионов на дешевые бюджетные кредиты», — напомнили в правительстве Челябинской области.

Меры способствовали экономическому развитию регионов. Но в то же время накопились долги по бюджетным кредитам, которые нужно погасить в 2025—2029 годах. Об этом Алексей Текслер сообщил на заседании комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» 18 декабря прошлого года.

«Приближается время платить по бюджетным кредитам, которые ранее были реструктурированы. Реструктуризация бюджетных кредитов была организована в первую очередь из-за необходимости направлять дополнительные средства бюджета на антиковидные меры, контрсанкции, национальные проекты, новые инвестиционные проекты. Спасибо за эти решения президенту, правительству. Это очень важные решения. Мы видим, что все регионы справились с вызовами, с которыми мы столкнулись. Но вызовы в целом во многом остались. Мы видим „горб“ платежей, с которым нам предстоит столкнуться с 2025 года. Поэтому мы предлагаем поработать над тем, чтобы где-то отодвинуть, где-то распределить более плавно по годам эту долговую нагрузку. Плюс также думаем, стоит сейчас также обратить внимание и подумать, наверное, о частичном списании бюджетных кредитов отдельным наиболее закредитованным регионам», — сказал Алексей Текслер.

Глава государства поддержал предложение о частичном списании бюджетных кредитов и распространил его действие на все регионы.

«Это уникальная возможность для дальнейшего развития регионов и становления их экономически самодостаточными к 2030 году», — отметили в региональном правительстве.