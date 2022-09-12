234 млн рублей потратят на достройку автодороги по улице Трашутина в Чурилово

Работы в челябинском микрорайоне закончат к осени 2023 года

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска подвел итоги аукциона на завершение строительства автомобильной дороги по улице Трашутина в микрорайоне Чурилово. За контракт боролись три компании. Победителем стала фирма «Дорстройгрупп». Она предложила построить дорогу за 234 млн рублей при начальной цене 276,9 млн рублей, сказано на портале госзакупок.

«Проектной документацией предусматривается завершение строительства улицы Трашутина в Тракторозаводском районе города Челябинска с разделением на участки: строительство участка от проспекта имени Давыдова В. Ф. до улицы 1-й Эльтонской, восстановительные работы (в том числе благоустройство) на построенном участке от улицы 1-й Эльтонской до улицы Зальцмана», — отмечается в конкурсной документации.

Проект строительства автодороги в Чурилово разработала еще в 2020 году компания «Уралдорпроект». Улица Трашутина станет магистральной улицей районного значения с капитальным покрытием из асфальтобетона. Подрядчик построит участок протяженностью 280 метров. Полос движения планируется сделать от 4 до 6 с шириной проезжей части 10 метров. Будет и разделительная полоса в виде разметки. Ширина переходов, предусмотренная проектом, составляет 3,75 метра.





В рамках восстановительных работ запланированы переустройство теплотрасс УСТЭК, реконструкция теплотрасс ЧКТС, защита водоводов и газовых сетей, переустройство газовых сетей агрокомплекса «Чурилово». Также в списке задач — установка светофоров, устройство дождевой канализации и наружного освещения, озеленение. Завершить все работы нужно к 20 августа 2023 года.

ООО «Дорстройгрупп» («Дсгрупп») зарегистрировано в январе 1999 года, сказано в базе данных «СБИС». Тогда компания называлась «Дорстройтех-Лизинг», а нынешнее наименование получила в 2020-м. Фирма является одним из основных подрядчиков управления автодорог «Южный Урал», Миндортранса Челябинской области и комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска. Входит в Союз строительных компаний Урала и Сибири. Основным владельцем (70% доли в уставном капитале) является Эдик Аракелян (отец депутата Заксобрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна, которого судят по обвинению в даче взятки), 30% принадлежит Павлу Воронову. Директором с марта 2021 года является Тигран Карапетян.

«Дорстройгрупп» заключил 54 госконтракта на сумму 8,7 млрд рублей. Чистая прибыль в 2021 году составляла 16,5 млн рублей. Достройка улицы Трашутина — второй контракт компании в Чурилово. Она строит магистральную дорогу по улице 2-й Эльтонской от улицы Трашутина до берега Первого озера. Контракт заключали на 173,29 млн рублей.

В Чурилово планируют еще одну большую дорожную стройку — создание автодороги по проспекту Виктора Давыдова. Институт «Росинсталпроект» из Новосибирска разработает проект строительства трассы. Дорогу планируется сделать на всем протяжении проспекта — от улицы Хохрякова до улицы Зальцмана. На проектно-изыскательские работы направят 17 млн рублей.