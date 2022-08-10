В Челябинске компанию депутата Армана Аракеляна оштрафовали еще на 1 млн рублей

Самого бизнесмена судят по обвинению в даче взятки

«По результатам его рассмотрения юридическому лицу назначен штраф в размере 1 млн рублей. Решение суда в законную силу не вступило. Уголовное дело в отношении взяткодателя и получателей взятки в настоящее время рассматривается судом»,

— рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Компанию ООО «Дорстройгрупп», принадлежащую депутату и бизнесмену Арману Аракеляну, оштрафовали на 1 млн рублей за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (часть 1 статьи 19.28 КоАП РФ). Об этом сегодня, 10 августа, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.Установлено, что Аракелян передал должностным лицам управления федеральных автодорог «Южный Урал» взятку в размере 500 тысяч рублей за приемку и оплату работ по госконтрактам на ремонт и реконструкцию дорог федерального значения.Ранее мировой судья по постановлению прокурора Челябинской области привлек к административной ответственности ООО «Дорстройгрупп» за передачу двух ноутбуков должностным лицам филиала ФКУ «Росдортехнология» в Екатеринбурге за аналогичную «услугу» 14 апреля в Центральном районном суде Челябинска состоялось первое судебное заседание по делу о даче взятки. На скамье подсудимых — депутат Законодательного собрания региона от КПРФ, бизнесмен Арман Аракелян. Его обвиняют по пунктам «а», «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»), и дело связано с контрактами на ремонт дорог

По этому делу проходят еще четверо участников, идет расследование по факту получения взяток (статья 290 УК РФ).