В Челябинске расширят улицу Линейную до микрорайона Чурилово

На обновленной магистрали сделают тротуары и велодорожки

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска запланировал реконструкцию улицы Линейной на участке от проспекта Ленина до улицы Самохина. Предусмотрено расширение автомобильной дороги в Чурилово. Сейчас улица Линейная двухполосная. Из-за большого скопления машин там часто возникают пробки. Для реконструкции дороги нужно подготовить проект. На его разработку готовы потратить 34,8 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

«Цель и задачи проектирования — реконструкция автомобильной дороги в соответствии со схемой развития улично-дорожной сети города Челябинска, с обеспечением условий безопасности движения транспорта и пешеходов. Разработать проектную документацию на реконструкцию автомобильной дороги с устройством тротуаров, велодорожек, наружного освещения, дождевой канализации, элементов озеленения. Придать улице единый архитектурный облик с применением современных инновационных элементов благоустройства, обустройства», — отмечается в техническом задании.

Технические характеристики расширенной дороги пока что полностью не известны. Число полос движения и их ширину, например, определят во время проектирования. Улица будет магистральной третьего класса. Ширина тротуара — не менее трех метров, велодорожек — не менее двух метров. Проезжая часть будет из асфальтобетона. Вид покрытия тротуаров и велодорожек определят проектом.





Улицу Линейную реконструируют на всем протяжении; картинка из технического задания

Кроме того, согласно техзаданию, подрядчику нужно будет рассчитать существующую и перспективную интенсивность движения, предусмотреть доступность для маломобильных граждан, высадку новых деревьев взамен снесенных, компенсации убытков собственникам, арендаторам и пользователям объектов инфраструктуры, которые придется перестроить из-за реконструкции дороги. Отметим, что в техзадании указано: работы нужно будет провести и на перекрестке улицы Самохина и 1-й Эльтонской.

Заявки на аукцион принимают до 20 декабря. Конкурс запланирован на 22 декабря. Подрядчику, которого выберет комитет дорожного хозяйства, нужно будет разработать проект реконструкции улицы Линейной до 31 декабря 2024 года. Готовую документацию направят на государственную экспертизу и вынесут на публичные слушания. Только после этого объявят поиск подрядчика для ремонта дороги.

Поручение расширить улицу Линейную глава Челябинска давала еще в августе 2020 года.

«С правой стороны, если проехать, — объекты нашего ЧТЗ. В эту сторону увеличение если и возможно, то очень небольшое. С левой стороны идет линия освещения. Нужно взвешенное решение принимать. То, что оно назрело давно, это понятно, потому что улица узкая», — отмечала Наталья Котова.

Кроме улицы Линейной, в Чурилово ведет улица Виктора Давыдова. Ее тоже планируют реконструировать — от улицы Хохрякова до улицы Зальцмана. Проект разрабатывает институт «Росинсталпроект» из Новосибирска, входящий в группу компаний «Новосибирскавтодор».