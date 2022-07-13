В челябинском микрорайоне Чурилово построят новую дорогу

Автомагистраль пройдет по проспекту Виктора Давыдова

Проектный институт «Росинсталпроект» из Новосибирска, входящий в группу компаний «Новосибирскавтодор», разработает проект строительства автомобильной дороги по проспекту Виктора Давыдова в Тракторозаводском районе Челябинска. Трассу планируется сделать на всем протяжении проспекта — от улицы Хохрякова до улицы Зальцмана. На проектно-изыскательские работы направят 17 млн рублей, сказано на портале госзакупок.

Разработку проекта новосибирские специалисты проведут по заказу комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска. Проспект Давыдова протяженностью 2,5 км планируется сделать магистральной улицей общегородского значения третьего класса. Количество полос движения определится во время подготовки документации. Сейчас их две. Ширина пешеходной части тротуара составит не менее 3 метров, ширина велодорожек — не менее 2 метров. Проезжая часть должна быть выполнена из асфальтобетона.





«Разработать проектную документацию на строительство автомобильной дороги, с устройством тротуаров, велодорожек, наружного освещения, дождевой канализации, элементов озеленения. Основные требования к архитектурно-строительному решению — придание улице единого архитектурного облика с применением современных инновационных элементов благоустройства, обустройства», — отмечается в техническом задании.

Подготовить проект строительства автодороги подрядчику нужно к 1 декабря 2023 года. Такой срок установлен заключенным контрактом. Проспект Виктора Давыдова открыли осенью 2016 года, он связывает микрорайон Чурилово с остальной частью Тракторозаводского района. Улицу назвали в честь первого председателя Законодательного собрания Челябинской области. По проспекту идет активное движение транспорта, дорога находится в плохом состоянии из-за сложного рельефа и болотистой местности. О расширении проспекта говорили еще в 2016 году. Тогда планировалось сделать дорогу шестиполосной.

ООО «Росинсталпроект» работает с ноября 2007 года, сказано в базе данных «СБИС». Компания выполняет проектно-изыскательские работы для строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений. Чистая прибыль в 2021 году составляла 83,8 млн рублей.

Компания участвовал в 790 аукционах. Победой для «Росинсталпроекта» завершились 305 торгов. Общая сумма заключенных контрактов — 3 млрд рублей. В 2014 году компания побеждала в аукционе на разработку проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» в Челябинской области. Недавно фирма получила крупнейший за последние годы подряд — на проектирование западного обхода Гатчины в Ленинградской области (122,8 млн рублей).