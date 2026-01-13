В морозную погоду на кожу нужно наносить питательный крем

Выходить на улицу без уходовой косметики нежелательно

В холодное время года кожа и волосы подвергаются воздействию перепадов температур и низкой влажности воздуха, что повышает их сухость и чувствительность, поэтому зимой важно уделить особое внимание уходу за собой.

Мыть руки и принимать душ следует в теплой воде, а не в горячей, иначе сухость и шелушение кожи усилятся. Очищающие средства стоит подбирать мягкие — это могут быть кремообразные пенки или молочко.



«Откажитесь от агрессивных средств: избегайте скрабов с абразивными частицами и продуктов, содержащих этиловый спирт. Зимний уход должен быть бережным и направленным на защиту, поэтому следует исключить интенсивные очищающие процедуры. Зимой лучше использовать питательные кремы плотной текстуры с пантенолом, глицерином, витаминами А и Е, растительными маслами. Наносите крем за полчаса до выхода из дома. Легкие увлажняющие средства с высоким содержанием воды могут навредить коже при низких температурах», — советует дерматовенеролог Клиники ЮУГМУ Минздрава России Алла Деменева.





Ухаживайте и за губами: бальзам для губ лучше брать с глицерином в составе, а вот гигиеническая помада с вазелином может пересушивать нежную кожу губ.

Волосы зимой также уязвимы. Обязательно носите головные уборы, так удастся избежать ломкости и тусклости. Если у вас длинные волосы, прячьте их под одежду.

«Пейте достаточно воды в течение дня. Это поможет снизить негативное воздействие сухого воздуха в помещениях на ваши волосы. Включите в рацион пищу, богатую витаминами и минералами: жирную рыбу, морепродукты, зелень, бобовые, яйца. Эти продукты способствуют улучшению состояния волос», — отмечает специалист.

