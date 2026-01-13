В Челябинске перед морозами услуги прогрева авто подорожали на треть

Средний чек составит 2000 рублей за одну машину

В Челябинске перед морозами подорожали услуги прогрева легковых автомобилей на треть. В настоящее время средний чек составляет 2000 рублей (+33,3% к предыдущему месяцу). ИА «Первое областное» выяснило, как подготовить свой автомобиль к крещенским морозам и во сколько обойдутся услуги по запуску двигателя.

Уже вечером 13 января температура воздуха начнет снижаться и ночью достигнет −30 градусов Цельсия. Эксплуатация автомобиля при таких низких значениях нежелательна, поскольку «дубеют» не только патрубки и резиновые детали, но и стойки машины, а элементы подвески становятся малоподвижными и теряют свои функции.

«Если вы планируете запускать автомобиль в мороз, то первое, что нужно сделать, — обслужить заранее аккумулятор, а еще лучше вечером его снять и занести на ночь домой. Утром вы установите аккумулятор — и 99%, что автомобиль заведется. Предварительно проверьте уровень масла и свечи зажигания», — советует Алексей Бруй, ранее возглавлявший общество автолюбителей в Челябинской области.

По его словам, покупать одеяла для ДВС, пусковые провода для «прикуривания» или самостоятельно пытаться проводами от ноутбука зарядить аккумулятор в домашних условиях — неэффективно. Если аккумулятор работает исправно и вовремя был обслужен, то можно приобрести к морозам бустер или пауэрбанк — пусковое зарядное устройство для автомобиля, клеммы которого крепятся к аккумулятору и подают заряд для запуска машины. Стоимость таких устройств — от 2500 рублей (КНР), средний чек — 5000 рублей. Использовать можно многократно, для хранения много места не потребуется.





«Современные автомобили не нужно прогревать по полчаса, достаточно пяти минут после запуска, и можно медленно начинать движение. В целом греть авто во дворе или жилой зоне более пяти минут запрещено, за это можно получить штраф от ГАИ», — уточнил эксперт.

Как подготовить авто к морозам:

• посетить автосервис и проверить заряд и плотность аккумулятора (нужны специальные приборы),

• проверить уровень масла в ДВС и свечи зажигания,

• оценить состояние патрубков и креплений на них,

• не мыть автомобиль и подкапотное пространство,

• снять аккумулятор и занести в тепло на ночь,

• перед запуском ДВС включить на 60 секунд дальний свет,

• на механике выжать педаль сцепления в момент запуска ДВС,

• не пытаться запустить самостоятельно авто более 3—4 раз одномоментно,

• «прикурить» с помощью пускового зарядного устройства (пауэрбанк для авто),

• при необходимости вызвать мобильный сервис по запуску и прогреву авто,

• не прогревать машину на стоянке более пяти минут во дворе и жилой зоне (штраф по статье 12.28 КоАП).

В Челябинске услуги по прогреву и запуску авто предлагают частные компании и физлица. На сайте объявлений «прикурят» машину за 1000 рублей, отогреют с помощью тепловой пушки — от 3000 рублей, заменят аккумулятор — за 1500 рублей. Также доступна услуга по вскрытию автомобильных замков — от 1500 рублей.

Стоимость услуг по запуску и прогреву авто перед наступлением холодов подорожала на треть, за оперативный выезд частные лица, как правило, еще взимают комиссию, которая может достигать 50% от общей стоимости услуг. Если запустить авто невозможно, его буксировка обойдется владельцу в 1500 рублей, вызов эвакуатора будет стоить дороже — от 2000 рублей днем и от 2500 рублей ночью. Во время недавних снегопадов в Москве на «Авито» появилась новая востребованная услуга — очистка авто от снега. Стоимость варьируется от 400 до 7000 рублей. К ней бонусом обычно предлагается и услуга по запуску двигателя.





В Челябинске запустить ДВС предлагают некоторые службы такси. Как правило, таксисты делают это даже дешевле, чем специалисты с сайта объявлений. Средний чек — 400 рублей за одну машину. Оператор сервиса подберет такси, которое максимально близко к вам и сможет оперативно приехать.

«Поездка за рулем в морозы может оставить вас без денег. У меня в холода сорвало патрубок с радиатора охлаждения, антифризом залило все подкапотное пространство. Без антифриза эксплуатация автомобиля невозможна. Затраты на эвакуатор до сервиса составили 2500 рублей, диагностика — 2000 рублей, стоимость работ — от 2500 рублей плюс покупка антифриза — от 1500 рублей за 4 литра жидкости. Мойка автомобиля и подкапотного пространства — 1500 рублей, плюс продувка замков и смазка уплотнителей дверей силиконом, это зимний комплект, еще 300 рублей на бюджетную марку автомобиля. В итоге более 10 000 рублей стоила одна поездка, лучше б на такси», — делится челябинка Мария.

Морозы — не самое лучшее время для долгих поездок, напомнили в ГАИ Челябинской области. Инспекторы рекомендовали автомобилистам переждать холода. Если поездка срочная, нужно тщательно к ней подготовиться. В дорогу нужно взять запас топлива, буксировочный трос, лопату, огнетушитель, аптечку, теплые вещи, немного еды и горячий чай в термосе.