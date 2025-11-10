Главная защита кожи рук в холод — это перчатки

Не пренебрегайте ими, даже если вышли на улицу ненадолго

С установлением низких температур на улице кожа рук подвергается дополнительным испытаниям: холод, ветер, снег приводят к сухости, шелушению, раздражениям и даже трещинам, что вызывает болезненность, мешает заниматься привычными делами и, конечно, портит внешний вид. Чтобы избежать всего этого, достаточно не забывать надевать перчатки или варежки при выходе из дома, даже если вы идете до ближайшего магазина и пробудете на улице не дольше пяти минут.

«Руки наиболее подвержены воздействию низких температур, поскольку сосуды на кистях сужаются быстрее. Это снижает приток крови и питательных веществ к коже, вызывая ощущение холода и дискомфорт. Морозный воздух сушит эпидермис, делая покровы тонкими и чувствительными. Перчатки же создают защитный барьер, предотвращая испарение естественной влаги и сохраняя мягкость и эластичность кожи», — говорят дерматологи.

К тому же сухость и трещины на коже рук открывают путь бактериям и грибкам, повышая риск развития дерматитов и воспалений, а частое воздействие негативных факторов окружающей среды ускоряет процессы старения. Надевая перчатки, мы заботимся о сохранении здоровья и молодости наших рук.

Для максимальной защиты стоит выбирать изделия из натуральных материалов: они обеспечивают тепло, комфорт и позволяют коже дышать. Кроме этого, необходимо позаботиться о регулярном уходе за кожей рук дома: увлажнять ее кремами и маслами, периодически делать маски, надевать хозяйственные перчатки при контакте с бытовой химией.

Читайте также: Что становится пусковым механизмом к развитию псориаза.

Смотрите еще: В чем минусы салонного маникюра с покрытием.