Зимой кожа нуждается в уходе с плотными текстурами

Защитный барьер становится уязвимее из‑за холода

Зимой наша кожа вынуждена осуществлять свою защитную функцию в условиях холода, ветра, сухого воздуха в помещениях и перепадов температур. Такие факторы требуют изменений в уходе за кожными покровами, чтобы забота о коже отвечала всем ее потребностям.

«Зимой кожа теряет влагу быстрее, потому важно не только восполнять ее, но и укреплять защитный барьер. Средства с церамидами, жирными кислотами, гиалуроновой кислотой, пантенолом — это то, что помогает коже оставаться более устойчивой к раздражителям. В холодный сезон лучше перейти на более плотные текстуры кремов, они создают комфорт и защищают от агрессивного климата, особенно если кожа сухая», — говорит дерматолог городской клинической поликлиники № 5 Челябинска Алиса Гадриян.





При уличной температуре ниже −10°C лучше избегать активов в составе уходовых средств, которые повышают чувствительность кожи: кислот, ретинола в высоких концентрациях, агрессивных скрабов, потому что барьер в этот момент более уязвим.

«Зимой чаще появляется ощущение стянутости после умывания. Выбирайте деликатные очищающие средства без жестких ПАВ, с восстановительными компонентами. Главное — не пересушивать кожу на первом же этапе. Если чувствуете сухость, шелушение, усиление чувствительности — это сигнал, что уход стоит пересмотреть», — отмечает специалист.

Даже в зимние месяцы УФ-излучение работает против нашей кожи, особенно если приходится много времени проводить на улице, водить машину, постоянно куда-то ходить пешком или предстоит кататься с гор. Используйте SPF ежедневно — это вклад в здоровье кожи и профилактику пигментации.





Отопление тоже сильно сушит кожу. Увлажнитель воздуха в доме не решит все проблемы кожи, но заметно облегчит состояние при сухости, шелушении и раздражении.

Несмотря на всю свою суровость, зима является лучшим временем года для ряда процедур, например: пилингов, лазера, фототерапии. В этот сезон их эффективность выше, а риск пигментации заметно сокращен, в отличие от лета. Однако решение о проведении какой-либо манипуляции стоит принимать после посещения дерматолога-косметолога.

