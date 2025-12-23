Зимой волосы нуждаются в дополнительном увлажнении

Как правильно ухаживать за шевелюрой в холодный сезон

Зима подвергает волосы дополнительному стрессу: холодный воздух на улице и сухой в помещении могут оказывать негативное воздействие на их состояние, провоцируя ломкость и тусклость, потому в зимние месяцы важно корректировать уход, чтобы удовлетворить потребности волос в этот период.

Зимнее очищение должно быть деликатным — выбирайте шампуни с мягкими поверхностно-активными веществами (ПАВ), а после каждого мытья не забывайте о нанесении кондиционера для разглаживания кутикулы волоса и снижения потери влаги. Еженедельно стоит делать питающие и увлажняющие маски.

«Если вы используете фен, соблюдайте технику сушки. Аккуратно промокните голову полотенцем, без трения — мокрый волос повреждается гораздо легче сухого. Нанесите несмываемое средство с термозащитными полимерами и высушите волосы феном на среднем температурном режиме с расстояния 15—20 сантиметров — так минимизируется тепловое повреждение. Завершите сушку прохладным воздухом для сглаживания кутикулы», — советует om1.ru.





Средства для ухода подбирайте с увлажняющими компонентами типа глицерина, пантенола и бетаина. Силиконы также окажутся полезными — за счет образования защитной пленки они уменьшат трение и сократят ломкость. Используйте и кокосовое масло — оно доказало свою эффективность в сохранении кератина и защите от повреждений.

Не игнорируйте правильное расчесывание, пользуйтесь для этого щетками с мягкими зубцами, чтобы не тянуть, не растягивать и не обрывать волосы. Особая осторожность нужна в обращении с мокрыми волосами — их лучше распутывать после применения кондиционера или несмываемого ухода.

Что касается головных уборов — зимой они обязательны. Хорошо, если у шапки будет гладкая подкладка, защищающая волосы от трения и повреждения. Длинные волосы стоит прятать под одежду, а еще зимой нельзя выходить на улицу с влажной головой.

