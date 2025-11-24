Сколько кураги нужно съедать для молодости кожи

Сухофрукт также полезен для сердца и кишечника

Курагу можно представить в виде настоящего концентрированного солнца, вобравшего в себя всю пользу спелых абрикосов. Когда курага входит в состав сбалансированного рациона, оказывается мощная поддержка состоянию здоровья и улучшается самочувствие. Сколько кураги можно съедать ежедневно и какую ценность она представляет для организма?

Польза кураги:

• повышение гемоглобина — высокое содержание железа способствует профилактике анемии и укрепляет иммунитет;

• обеспечение энергией — углеводы отвечают за быстрое поступление энергии в организм, потому перекусить курагой удобно при физических нагрузках с целью восстановления сил;

• укрепление костей и зубов — кальций в составе сухофрукта поддерживает прочность костной ткани и здоровье зубов;

• помощь сердцу и сосудам — калий и витамины группы B снижают риск развития гипертонии и укрепляют сердечную мышцу;

• улучшение пищеварения — клетчатка стимулирует перистальтику кишечника, предупреждая запоры и дисбактериоз;

• сохранение молодости — курага заботится о коже благодаря витамину Е, сохраняющему барьерные функции покрова, защищающему от ультрафиолета, участвующему в регенерации кожи и способствующему ее эластичности, а также бета-каротину, предотвращающему клеточное разрушение.

Оптимальная суточная норма кураги составляет порядка 5—8 штук, превышать эту норму нежелательно, так как сушеные фрукты содержат много натурального сахара и калорий.

