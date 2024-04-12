Шоколад можно заменить финиками

Сухофрукты служат альтернативой сладостям

В шоколаде есть свои преимущества, но получить их можно только из качественного продукта с высоким содержанием какао-бобов, потребляя его не более 10 граммов в сутки, — в противном случае, поедая шоколадки, вы даете своему организму лишь пустые калории и вредную побочку в виде лишнего веса и ухудшения здоровья.

«Помочь сладкоежкам отказаться от шоколадок способны сухофрукты, особенно финики — они своим сладким вкусом уменьшат тягу к „вкусненькому“, а также доставят пользу витаминами группы В и С, калием, магнием, медью, селеном и пищевыми волокнами», — сообщают диетологи.

Также в финиках, как и в шоколаде, есть антиоксиданты — натуральные химические вещества, которые обезвреживают свободные радикалы, не давая этим нестабильным атомам повреждать клетки организма.

Увлекаться финиками тоже не стоит, в них хоть и нет жиров, как в шоколаде, но содержится сахар, потому потребление этого продукта должно быть дозированным.