Ученые ЮУрГУ предсказывают аварии в электросети по показаниям счетчиков

Новый метод рассчитывает реальную пиковую нагрузку с погрешностью до 5%

Ученые ЮУрГУ предложили способ быстро оценивать пиковую нагрузку на электросети по данным среднемесячного потребления, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые проанализировали данные счетчиков в 226 квартирах Челябинска и таджикских городах Душанбе и Хорога.

«В Челябинске у людей есть газ и горячая вода, в Таджикистане — нет. И цифры говорят сами за себя: в часы пик фактическая нагрузка на сети в Душанбе и Хороге превышает нормативную до 2,5 раза. При этом среднесуточная нагрузка остается в пределах нормы — сети проседают именно в пики», — говорит доцент кафедры безопасности жизнедеятельности ЮУрГУ Саиджон Таваров.

Для расчетов вывели обобщающий «коэффициент А», который учитывает температуру, высоту над уровнем моря, конструкцию домов и даже достаток жильцов. Подставив его в формулу вместе с обычными месячными показаниями счетчиков, энергетики получат реальную максимальную нагрузку. Погрешность подсчета составляет менее 5%.

«Достаточно один раз настроить в компьютере новую модель и пользоваться годами. Это позволит на этапе проектирования закладывать адекватные мощности, снижать риск аварий и повышать надежность там, где перебои с электричеством недопустимы», — пояснил Саиджон Таваров.

Разработка особенно важна для регионов без газа и центрального горячего водоснабжения — там люди массово используют обогреватели и бойлеры, из-за чего трансформаторы перегреваются и происходят аварии. В планах ученых — адаптировать метод для регионов с очень суровым климатом.