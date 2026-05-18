В Челябинске построят центр падела и сквоша за 94,5 миллиона рублей

На площади более 1265 квадратных метров разместятся пять кортов

В Челябинске планируют построить новый спортивный центр с кортами для падела и сквоша. Начальная цена контракта — 94,57 миллиона рублей. Прием заявок на участие в аукционе завершается сегодня, 18 мая, сообщается на портале госзакупок.

Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Спортивный город». Исполнение контракта разбито на два этапа.





До 15 октября 2026 года подрядчик должен разработать проектную документацию, пройти экспертизу, организовать строительство, а также поставить и смонтировать каркас здания. Оставшуюся часть работ планируется выполнить до 1 декабря 2026 года. Итоговая стоимость контракта определится по результатам торгов.

Общая площадь сооружения составит не менее 1265 квадратных метров. Согласно схемам в приложении, в здании разместятся три корта для падела и два корта для сквоша.





Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Челябинске начали строить падел-центр на парковке ТРК «Родник».