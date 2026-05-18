Житель Кыштыма пойдет под суд за покупку мотоцикла 15‑летнему сыну

Мужчина подарил подростку кроссовый байк, которым можно управлять только с 18 лет

В Кыштыме перед судом предстанет 38-летний мужчина, который купил своему 15-летнему сыну кроссовый мотоцикл, сообщает СУ СК России по Челябинской области.

«Отец прекрасно понимал, что такой подарок является источником повышенной опасности, что для управления мотоциклом сын должен достичь 18 лет и иметь права категории А», — отмечают в пресс-службе.

В итоге осенью 2025 года парень выехал на дорогу общего пользования на улице Гагарина в селе Аргаяш и врезался в автомобиль. Юноша получил переломы и множественные ушибы рук и ног, которые врачи оценили как тяжкий вред здоровью.

Теперь отцу инкриминируют статью 151.2 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в опасные для жизни действия. Следствие собрало достаточно улик, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже передали в Аргаяшский районный суд.