Пережить морозы помогут правильный пуховик и несколько хитростей

Что позволяет не замерзать в суровую зиму

Когда синоптики прогнозируют несколько дней по-настоящему суровой зимы, каждый из нас задумывается о вариантах утепления, чтобы не пострадать от сильного мороза. Какие хитрости помогут пережить холода и сохранить здоровье?

Главная вещь, которая может противодействовать холодам, — это пуховик. Если собираетесь купить новый, наверняка думаете о том, с каким же наполнением взять? Людям, склонным к аллергии, врачи советуют пуховики с синтетическим составом. Такие к тому же легко стираются и сушатся и практически не сбиваются в комки.

Что касается пуха и пера — за этой одеждой сложнее ухаживать, но зато она легкая и хорошо сохраняет тепло. Если боитесь, что пух будет вылезать, многослойность изделия позволит избежать подобного, структура одежды может быть такой: материал верха, пуховый наполнитель в чехле и подкладочная ткань. Обратите внимание на равномерное распределение наполнителя по поверхности изделия, идеальным будет вариант при максимальном расстоянии между пуховыми секциями в 15 сантиметров.





Лучшую защиту от холода создают водо- и ветронепроницаемые ткани для верха — важно, чтобы материал пропускал сквозь себя чрезмерное тепло, не давая ему создавать влажную среду. С такой задачей хорошо справляются мембранные и смесовые ткани. Подклад из натуральных материалов позволяет комфортно чувствовать себя в вещи и на улице, и в помещении.

Помните, что зимнюю верхнюю одежду разумно выбирать на размер больше, чтобы она не прилегала плотно к телу и была комфортной при носке, а также позволяла надеть дополнительный слой при необходимости.

Оптимальной застежкой для зимней куртки или пуховика считаются не пуговицы, а молния с двухсторонней тканевой защитой. На уровне подбородка молния должна иметь текстильную вставку.

Выбирая детский комбинезон, смотрите, чтобы рукава и штанины не были короткими и не задирались при движении. Наличие напульсников или манжет на рукавах защитит от поддувания, а присутствие снегозащитных деталей снизу брючин не позволит снегу набиваться в обувь. И не забывайте об обязательном оснащении комбинезона светоотражающими элементами.





Какие еще хитрости используют люди, чтобы не замерзнуть зимой:

• пуховик на два размера больше и длиной ниже колен;

• многослойность — чем больше, тем теплее. Материалы могут быть нетолстыми, но главное — дышащими. Кто-то надевает термобелье, флис, пуховый жилет и куртку из мембраны, где среди слоев образуется согревающее воздушное пространство;

• некоторые выбирают балаклавы, чтобы при случае метели было закрыто почти все лицо, не поддувало в уши и шею. Однако для детей они считаются неподходящими;

• помогает и свободная обувь, куда можно вставить дополнительную стельку. Про каблуки зимой лучше забыть;

• карманы должны быть утепленными — это хорошо согревает руки, а еще предпочтительнее варежки — вместе пальцам теплее, чем в перчатках.

