Шапка-балаклава может быстрее спровоцировать простуду

Такой головной убор особенно не рекомендуется для детей

В морозную погоду так и хочется поднять повыше шарф, чтобы закрыть нос и рот от щиплющего холода. Некоторые даже с этой целью приобретают балаклавы, однако такой аксессуар при минусовых температурах проявляет себя не лучшим образом.

При дыхании теплый влажный воздух выходит наружу и конденсируется на ткани балаклавы, образуя влагу. Это явление связано с законами физики: холодный воздух менее способен удерживать влагу, поэтому излишняя вода оседает на поверхности аксессуара.

«Постоянная сырость балаклавы создает благоприятную среду для размножения бактерий и грибков, повышает риск простудных заболеваний, от мокрой ткани возникают элементарные неприятные ощущения дискомфорта и неудобства. Замерзшая ткань может даже спровоцировать повреждения на коже губ и носа», — говорят педиатры.

В морозную погоду важно утепляться, но лицо при этом лучше оставлять открытым. Во избежание раздражения кожи и обморожений следует пользоваться специальным защитным кремом и стараться не проводить много времени на улице.

Отметим, что холод не является противопоказанием для прогулок, как для взрослых, так и для детей. Хорошо одетые малыши могут гулять при температуре до −20 °С, а дети постарше — до −25 °С.

