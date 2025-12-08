Простой тест расскажет о склонности к аллергии на холод

Как различать холодовую аллергию и обморожение

Аллергия на холод представляет собой необычную реакцию организма на воздействие низких температур окружающей среды. Она проявляется в виде кожных высыпаний, зуда, покраснений, что доставляет значительный дискомфорт людям, страдающим таким недугом.

Более склонны к аллергии на холод женщины молодого возраста, хотя мужчины также сталкиваются с этим состоянием. Факторами риска являются наследственность, наличие хронических заболеваний, например сосудистых и эндокринных патологий, ослабленный иммунитет, стрессовые ситуации, чувствительная кожа и длительное пребывание на морозе. Люди, живущие в регионах с суровым климатом, чаще испытывают подобные проблемы.

«При воздействии холода кровеносные сосуды сужаются, замедляется кровообращение, что вызывает раздражение рецепторов кожи и слизистых оболочек. Организм воспринимает этот процесс как угрозу и запускает иммунный ответ, проявляющийся характерными симптомами. Чем дольше контакт с низкой температурой, тем сильнее выражены проявления заболевания», — говорят аллергологи-иммунологи.





Людям, склонным к холодовой аллергии, необходимо избегать переохлаждения, одеваться теплее, защищать кожу специальными кремами перед выходом на улицу. Важно укреплять иммунитет, правильно питаться, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек. Если симптомы сохраняются или усиливаются, обращение к врачу является обязательным.

Терапия включает применение антигистаминных препаратов, кортикостероидов, иммуностимуляторов, физиотерапевтические процедуры. Для профилактики рекомендуется закаливание организма, согласованное с доктором, употребление продуктов, богатых витаминами A, C, E, B, цинком и магнием.

Выявить аллергию на холод поможет дункан-тест, или холодовая экспозиционная проба. На область предплечья прикладывается лед через слой марли на 3—5 минут. После снятия льда выжидают 15 минут, ничем не накрывая руку. Если спустя обозначенное время от ледяного воздействия не будет следов, человеку не свойственна холодовая аллергия. Появление сыпи, волдырей или отека говорит о наличии проблемы.

Аллергия на холод или обморожение? Можно ли перепутать эти явления? Нет. Если у человека холодовая аллергия, достаточно нескольких минут нахождения на холоде, чтобы началась симптоматика. Для обморожения требуется гораздо больше времени провести на холоде.

