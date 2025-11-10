Что учесть при выборе зимнего пуховика

Почему стоит брать одежду большего размера

С хорошим пуховиком зимой вы чувствуете себя как с лучшим другом: вам легко, тепло и не страшны капризы погоды. На что же обратить внимание, выбирая пуховик?

Узнайте подробности о внешнем слое пуховика. Лучше, если материал обеспечивает влаго- и ветрозащиту, с этим справляются дюспо, таффета, таслан, например.

Людям с активным образом жизни нужен пуховик из мембранного материала. Нашивки таких изделий содержат информацию с цифрами:

• о водонепроницаемости. Так, 2000–5000 мм — справится со слабым дождем и мокрым снегом, 5000–8000 мм — защитит даже от ливня, а более 8000 мм — вообще готов к экстремальным погодным условиям;

• паропроницаемости. Ткани со значением 3000 г / кв. м рассчитаны на пешие прогулки, а 5000 г/кв. м — позволяют бегать на открытом воздухе;

• RET (Resistance Evaporation Transmission) — сообщает о сопротивлении пару 1 кв. м мембраны. Чем он ниже, тем более дышащим является материал. Оптимальным считается диапазон RET от 0 до 13.





Обязательно ли пуховик должен быть на пуху? Основные преимущества натурального пуха в легкости и высокой теплоизоляции, а недостаток в немалой цене. Чтобы стоимость стала ниже, производитель может добавить в качестве наполнителя перо. Подходящими пропорциями пуха и пера для прогулок будут 80:20, а для физической активности на улице хватит 60:40. При этом зимняя одежда может быть и с искусственным наполнителем, характеристики которого не уступают натуральному пуху. Допустим, с холлофайбером плотностью 300 г/кв. м (в таком будет тепло и при −30 °С) или с тинсулейтом (он согревает и при −70 °С).

При выборе теплой вещи отдайте предпочтение удлиненным моделям, которые лучше будут защищать от морозов. Еще важно наличие резинок на манжетах и внизу пуховика, чтобы не задувало при сильном ветре. Что касается размера, точно стоит взять на один размер больше вашей привычной верхней одежды, чтобы можно было спокойно надевать объемные свитера и не быть скованным в движениях.

Читайте также: Главная защита кожи рук в холод — это перчатки.

Смотрите еще: Когда осенью пора надеть шапку.