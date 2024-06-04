Отечность и пастозность лица бывают при дефиците сна

Сохранить красоту, не соблюдая режим дня, не получится

Хотите дольше оставаться молодой и красивой? Тогда первым делом вам следует не бежать к косметологам и хирургам, а наладить распорядок дня. Только при условии ежедневного достаточного количества сна можно рассчитывать, что лицо не подвергнется серьезным резким изменениям.

«При нехватке сна происходят нарушения в гормональном балансе, что всесторонне плохо сказывается на состоянии организма, а также внешнем виде, особенно лице. Постоянный недостаток сна чреват ускоренным старением, а также отечностью и пастозностью лица и наличием прыщиков», — объясняют дерматологи.

При этом важно уделять внимание не только количеству, но и качеству сна. Так, люди, работающие в ночную смену и отсыпающиеся днем, не могут рассчитывать на тот же целебный эффект сна, что при нормальном распорядке.

От поздних засыпаний, ночной активности и отсутствия хорошего ночного отдыха возрастает вероятность не только кожных проблем, но и развития скрытого гипотиреоза.

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