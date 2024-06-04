При каком условии человек может бодрствовать по 36 часов

Отводить времени на сон также придется больше

Французский спелеолог (специалист, всесторонне изучающий природные подземные пространства, а именно пещеры) Мишель Сифре провел эксперимент и определил, что в условиях постоянной темноты человек мог бы оставаться бодрым на протяжении полутора суток, то есть 36 часов, спать при этом для восстановления ему требовалось бы все 12 часов.

Для исследования француз прожил в специализированном бункере в течение нескольких месяцев, где поддерживали постоянную температуру и уровень влажности, а также темноту и тишину. В таких условиях и произошел сдвиг биологических часов опытника.

После этого другие люди проводили схожие эксперименты и пришли к аналогичным результатам.