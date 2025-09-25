Эти заболевания женщина может «привезти» из отпуска на море

Почему после отдыха нередко развиваются гинекологические проблемы

К сожалению, отпуск иногда оставляет не только приятные воспоминания, но и добавляет проблем со здоровьем. Каковы три основные причины обращений женщин к гинекологу после отдыха?

Лидируют жалобы на кандидоз, или молочницу. Грибы рода candida являются частью условно‑патогенной микрофлоры и, как правило, не доставляют неприятностей до определенного момента. Они не относятся к ЗППП, поэтому не должны вызывать паники. Обострение может случиться на фоне смены климата, питания, от теплой влажной среды, которую создает мокрый купальник, стресса при перелете и ослабленного иммунитета. При своевременном лечении кандидоз не представляет опасности, потому посетить гинеколога необходимо сразу.

«Второй проблемой становится нарушенный менструальный цикл, что зачастую связано со сменой часового пояса и различиями в климатических условиях. Задержки или изменения длительности цикла обычно восстанавливаются самостоятельно в первые два месяца, но проконсультироваться с врачом все же стоит, чтобы убедиться в отсутствии гормональных нарушений или проявившихся заболеваний репродуктивной системы», — говорят гинекологи.

Третью группу жалоб составляют воспалительные заболевания органов малого таза, чаще матки и придатков. В этом случае запустить патологию можно простым переохлаждением вкупе с уже имеющимися проблемами — тем же кандидозом или бактериальным вагинозом. Симптоматика может включать появление тянущих болей внизу живота, субфебрильной температуры, выделений, в том числе кровянистых, сбоев цикла. С воспалением удается справиться за 7—10 дней, если же проблему запустить — понадобится больше времени, плюс добавятся осложнения.

