Всероссийские проверочные работы стартуют в школах Южного Урала с 20 апреля

Мероприятие позволит выявить проблемные зоны и повысить качество образования

С 20 апреля по 20 мая в школах Челябинской области пройдут всероссийские проверочные работы (ВПР). Школьники напишут контрольные работы по трем или четырем предметам в зависимости от класса, по результатам которых педагоги оценят успеваемость ребят. Кроме того, мероприятие позволит оценить уровень подготовки школьников, выявить слабые места и при необходимости скорректировать образовательный процесс для повышения качества образования. Подробности рассказали в пресс-службе регионального Минобра.

В этом году выпускники начальной школы напишут работы по русскому языку и математике, а также по предмету, который выберет федеральный координатор ВПР. Это может быть окружающий мир, литература или иностранный язык.

Для остальных классов работы по русскому языку и математике будут обязательными, работы по еще двум предметам пройдут на основе случайного выбора. В 5—6-х классах выбирать будут из таких предметов, как история, литература, география, биология и иностранный язык. В 7—8-х классах к ним добавятся физика и информатика, 8-х и 10-х классах — химия и обществознание. При этом десятиклассники не участвуют в ВПР по информатике.

«ВПР по математике и физике в 7—8-х классах школы могут проводить на базовом или углубленном уровне. Часть ВПР по выбору в 5—8-х классах могут проводиться как с использованием компьютеров, так и на бумажном носителе. При этом сроки проведения ВПР с использованием компьютера ограничены периодом с 20 по 30 апреля 2026 года»,— уточнили в ведомстве.

Учащиеся 1 — 3-х, 9-х и 11-х классов участие в ВПР не принимают.

В дальнейшем результаты всероссийских проверочных работ будут использовать для оценки системы образования и формирования программ ее развития.