Выставка «Челябинск — культурная столица 2027» открылась в Историческом музее

Гостей через фотографии познакомят с творческим потенциалом города

В Историческом музее Южного Урала состоялось открытие фотовыставки «Челябинск — культурная столица 2027» (0+). На третьем этаже Восточной башни музея разместили снимки известных челябинских фотографов, на которых запечатлены ярчайшие культурные и спортивные события города, прошедшие в 2025 и 2026 годах. Как сообщили в пресс-службе регионального Минкультуры, выставка расскажет гостям о творческом потенциале города, а также о его культурных, спортивных и туристических ресурсах.

На снимках — моменты спектаклей, концертов, уличных перформансов, выставок, спортивных событий и, конечно, визитов в Челябинск популярных деятелей искусства.

Особое место на выставке занимает статуэтка, которую вручили губернатору Челябинской области Алексею Текслеру организаторы конкурса в декабре прошлого года в Москве. Трофей поместили в специальную витрину, чтобы каждый мог рассмотреть ее.

«Выставка доказывает, что Челябинск — не только промышленный гигант, но и яркий культурный центр, где вековые традиции переплетаются с современным искусством, а многонациональное наследие создает неповторимую атмосферу самобытного творчества»,— отметили в пресс-службе ведомства.

Выставка проработает до 1 декабря 2026 года.

Челябинская область вовсю готовится к году культурной столицы. Оргкомитет проекта на заседании, которое возглавили губернатор Алексей Текслер и председатель оргкомитета конкурса Николай Новичков, уже наметил программу мероприятий. Особое внимание уделили запуску регионального проекта «Малая культурная столица» и работе с партнерами.