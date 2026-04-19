Сад Победы очистили от листвы и мусора в Челябинске

Участие в субботнике приняли депутаты Гордумы и жители Тракторозаводского района

В Челябинске продолжаются весенние субботники. Еще одним местом, преобразившимся после зимы, стал Сад Победы в Тракторозаводском районе. Прошлогоднюю листву и мусор там убирали неравнодушные местные жители, депутаты Челябинской городской думы, а также представители общественной и молодежной палат — всего около ста человек. Об этом сообщил председатель Гордумы Сергей Буяков в своем телеграм-канале.

«Вновь убедился в простой истине: когда мы объединяемся, любая работа спорится и приносит результат. В преддверии 9 Мая провели большой субботник в знаковом для горожан месте — Саду Победы. Было по-настоящему дружно и даже азартно: устроили небольшое соревнование, кто больше мешков соберет»,— поделился Сергей Буяков.

Он также поручил оперативно вывезти мешки с мусором с территории парка.

Ранее в Челябинске очистили берег озера Смолино в рамках акции «Вода России». Принять в ней участие южноуральцев призывал губернатор Алексей Текслер.

К середине апреля в Челябинской области от мусора и листвы очистили около 40% территорий.