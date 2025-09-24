Когда женщине нужно сдать кровь на антимюллеров гормон

С возрастом его уровень снижается по естественным причинам

Антимюллеров гормон (АМГ) является биологически активным веществом, которое вырабатывается клетками яичников женщины и регулирует репродуктивную функцию организма. Этот гормон участвует в процессе роста фолликулов, влияя на количество яйцеклеток, готовых к оплодотворению.

«АМГ регулирует овуляцию, он контролирует созревание фолликулов и помогает определить потенциал женского организма к зачатию. По уровню АМГ врач может оценить запас яйцеклеток — овариальный резерв. Также анализ сдается с целью мониторинга эффективности лечения бесплодия — исследование позволяет выбрать оптимальные методы стимуляции овуляции перед процедурой ЭКО», — говорят гинекологи-эндокринологи.

Проверить АМГ рекомендуется в следующих случаях:

• подготовка к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО);

• диагностика нарушений менструального цикла;

• оценка состояния здоровья женщины старше 35 лет;

• планирование беременности при нерегулярных циклах или трудностях с зачатием;

• определение риска развития синдрома поликистозных яичников (СПЯ);

• проверка реакции организма на лечение онкологических заболеваний органов малого таза.

От чего зависят показатели АМГ? От возраста женщины — у девушек уровень гормона выше, он постепенно снижается с годами. Наследственность — генетика играет роль в определении уровня АМГ. Образ жизни — курение, ожирение и стресс негативно влияют на гормональный баланс. Заболевания половых органов — синдром поликистозных яичников (СПЯ), эндометриоз, опухоли яичников — эти патологии могут снизить концентрацию АМГ.

Оценка нормальности показателя осуществляется врачом с учетом возраста женщины и ее состояния здоровья. Повышенный уровень АМГ может свидетельствовать о наличии синдрома поликистоза яичников, а при пониженной концентрации гормона женщины имеют снижение овариального резерва и трудности с зачатием.

